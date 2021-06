MOUNTAINBIKE VIBE AUF CRANKWORX INNSBRUCK CITY EXPO

Entgeltliche Einschaltung

Im Jubiläumsjahr kommt die Crankworx Innsbruck City Expo wieder in die Innsbrucker Innenstadt und schlägt die Zelte vor dem Tiroler Landestheater auf. Vom 17. bis 20. Juni verwandelt sich der Landestheater Vorplatz in einen Mountainbike Zirkus mit allem was das Bikerherz höherschlagen lässt