Zu schnell unterwegs: Zwei Verletzte bei Unfall in Nassereith

Nassereith – Weil er zu schnell in eine scharfe Rechtskurve fuhr, geriet ein 29-Jähriger am Donnerstagvormittag auf der B189 in Nassereith mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Es kam zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Auto einer 57-Jährigen, die im Kindersitz auf dem Rücksitz ihr Enkelkind mitführte.