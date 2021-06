Normalität an Grenze: Tirol wird von deutscher Risiko-Liste gestrichen

Ab kommenden Sonntag könnte nach monatelangen Kontrollen wieder Normalität an der bayerisch-tirolischen Grenze einkehren.

Innsbruck – Ganz Österreich wurde vor einer Woche in Deutschland von der Risiko-Liste gestrichen. Nein, nicht ganz Österreich. Tirol und Vorarlberg blieben weiter Risikogebiete. Deutsche Urlauber, die nicht vollständig geimpft, genesen oder getestet sind, müssen deshalb bei ihrer Rückkehr noch in Quarantäne. Für das deutsche Robert-Koch-Institut erfüllten die beiden westlichsten Bundesländer noch nicht die Kriterien für eine Entwarnung. Die Hürden an der Grenze gelten für Tirol-Urlauber bereits seit Ende September.