Arbeitsminister Kocher bei LH Platter: Nacht-Gastro öffnen, mehr Tiroler Jobs

Innsbruck – Das Tourismusland Tirol sei einst durch die Finanzkrise 2008/09 am besten durchgekommen und jetzt durch die Lockdowns und Reiseverbote am härtesten getroffen worden, gerade auch am Arbeitsmarkt, betonten LH Günther Platter und Arbeitsminister Martin Kocher (beide ÖVP) anlässlich dessen ersten Arbeitsbesuchs in Tirol. Die Öffnungen seien durch die deutlich gesunkenen Covid-Infektionszahlen (die Inzidenz liege unter 40 und werde laut Platter weiter sinken) gerechtfertigt gewesen. Und sie brächten jetzt eine deutliche Entspannung am Arbeitsmarkt: Seit 19. Mai sei die Zahl der Arbeitslosen in Tirol um 10.000 gesunken, davon allein um 3500 in der letzten Woche, so Platter. Mit einer Arbeitslosenquote von 6,5 Prozent liege man bereits wieder besser als der Österreich-Schnitt von 7,7 Prozent. „Es geht nach den schwierigen Monaten wieder in Richtung Spitze“, betont der Landeshauptmann.