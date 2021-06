Täglich kommen neue türkise Chats: „Kurz kann jetzt Geld sch ...“

Also, um was geht es in den Mails? Wir befinden uns im April 2016. „Du hast eine Budget-Steigerung von 30 Prozent! Das haben wir NUR für dich gemacht. Über 160 Mio mehr! Und wird voll aufschlagen. Du schuldest mir was :-))) LG t.“ Dies schrieb Schmid an Kurz. Was schuldet Kurz? Einen Job bei der ÖBAG, so mutmaßt die Opposition. Im Kanzleramt zeigt man sich über den derart hergestellten Zusammenhang ÖBAG/Budget verärgert. Dort erklärt man die Erhöhungen mit dem damaligen OSZE-Vorsitz. Zudem wurden Budgetüberschreitungen ausgeglichen, zu denen es durch Mehrkosten wegen der Flüchtlingskrise gekommen war.