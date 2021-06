ÖVP vs. Grüne: Partner werden zu Gegnern im U-Ausschuss

Wien – Sollten die Grünen weiterhin gegen eine Verlängerung des Ibiza-U-Ausschusses stimmen, dann wird in knapp fünf Wochen vorerst Schluss sein mit der parlamentarischen Aufklärungsarbeit über die mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung (Kabinett Sebastian Kurz I). Doch wenn auf der anderen Seite, also wenn es um die Dauer des U-Ausschusses geht, die Grünen mit der Kanzlerpartei stimmen, so ist in der inhaltlichen U-Ausschuss-Arbeit keine Gemeinsamkeit zu erkennen. Die Grünen haben deshalb auch gemeinsam mit den Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und NEOS für eine neuerliche Ladung von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gestimmt. Blümel hat bereits zweimal ausgesagt, für das dritte Mal war daher ein Mehrheitsbeschluss nötig, also eben auch die Stimmen der Grünen.