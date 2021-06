Luftfahrt in Europa erholt sich nur langsam

In ganz Europa nimmt der Flugverkehr derzeit zu. Die Eurocontrol verzeichnete ein Plus von 17 Prozent in den vergangenen zwei Wochen. Vor allem in den Urlaubsländer am Mittelmeer stieg die Zahl der Flüge zuletzt deutlich. Für Griechenland meldet Eurocontrol ein Plus von 51 Prozent, in Italien sind es 42 Prozent und in Spanien 24 Prozent. Die drei Länder sind aber ebenfalls noch weit entfernt vom Vorkrisenniveau, als täglich mehr als doppelt so viele Flüge gestartet und gelandet sind als aktuell.