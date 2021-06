Auch Kogler verteidigt Justiz gegen Angriffe der ÖVP: „Fürchtet euch nicht“

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) versteht nicht, was die ÖVP mit ihren Zurufen bewirken will: „Das ist eine Art Echo, das zurückkommt, was zum Bumerang wird.“

Die Justiz agiere unabhängig. „Da geht es um die Fundamente einer liberalen Demokratie, der wir uns jedenfalls verpflichtet fühlen“, so Kogler. Man könne natürlich jede Institution hinterfragen. Wenn man mit irgendwelchen Ermittlungsschritten nicht einverstanden sei, gebe es in der Regel einen Rechtsweg, der zu beschreiten wäre. „Ich verstehe die ÖVP manchmal gar nicht, weil sie mit ihren Zurufen ja nicht viel bewirkt. Das ist eine Art Echo, das zurückkommt, was zum Bumerang wird. Sie stellen das ja auch in der Regel ein. Mittlerweile sind wir ja in der dritten Reihe der Abgeordneten gelandet, von wo aus das Megafon bedient wird“, meinte Kogler in Anspielung auf den für Justiz-Kritik zuständigen ÖVP-Abgeordneten Andreas Hanger.