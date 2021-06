Nächster WSG-Kicker beim FC Venezia: Schnegg wechselt in die Serie A

David Schnegg grätscht künftig in der Serie A.

David Schnegg hat den Sprung in die italienische Serie A geschafft. Der Linksverteidiger unterzeichnete am Freitag einen Dreijahresvertrag bei Aufsteiger Venezia, wie dieser bekanntgab. Die Italiener einigten sich mit dem LASK auf einen Transfer des 22-Jährigen, der vergangene Saison leihweise für Bundesligist WSG Tirol gespielt hatte. In 29 Ligaspielen kam er dabei auch auf zwei Tore und vier Assists für den Meistergruppe-Teilnehmer.