„Bahnhofsstüberl“ der Linie 6: IVB investieren 250.000 Euro in Igls

Igls – Bei dem „Bahnhofsstüberl“ der Linie 6 in Igls bestand dringender Handlungsbedarf. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) und IVB-Chef Martin Baltes waren sich einig, dass das denkmalgeschützte Gebäude nicht nur saniert, sondern auch nutzbar gemacht werden soll.

Der Bereich, in dem einst ein Café und eine Wohnung untergebracht waren, soll in Zukunft als Mehrzweckraum, etwa für Seminare oder Veranstaltungen, dienen. Aber auch andere Formen der Nachnutzung seien vorstellbar, wie Baltes erklärt. „Wir sind in alle Richtungen gesprächsbereit.“