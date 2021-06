Renault stellt Kangoo neu auf: Der Ahnvater lässt grüßen

Bad Erlach – Als Synonym für Geräumigkeit durchgehen könnte der Kunstname Kangoo. Den trägt der 1997 als Nachfolger des Rapid eingeführte Stadtlieferwagen somit zu Recht. Bisher in zwei Generationen. 2008 wurde er erneuert. Trotz kontinuierlicher Adaptierungen und Aktualisierungen wirkt er jetzt reichlich angestaubt. Zwischenzeitlich hat der Hochdachkombi/Kompakttransporter seine Baubasis dem Dokker der Tochtermarke Dacia sowie dem NV200 des Allianzpartners Nissan zur Verfügung gestellt, ebenso dem Citan von Mercedes-Benz. Seine Stromer-Derivate waren und sind Mit-Wegbereiter der Elektrifizierung bei der Rhombus-Marke.

An seinen wahren Urahnen, den in 31 Jahren mehr als acht Millionen Mal verkauften R4, kommt der Kangoo aus Stückzahl-Sicht betrachtet wohl noch eine Weile nicht heran, mit bislang 4,2 Millionen abgesetzten Exemplaren. Doch Renault arbeitet daran. Mit der neuen (3.) Generation. Dafür hat man sich einiges einfallen lassen. Das erschöpft sich längst nicht im fescheren Outfit, dem neuen Interieur – vollumfänglich auf Pkw-Niveau – und der elektronischen Mitgift, mit Digital-Instrumentierung, Konnektivität und Sicherheitsassistenz, sowohl im Pkw als auch im Nützling (Van). In der Pkw-Version liegt das Kofferraumvolumen zwischen 775 und 3500 Liter. Hier lässt der Ahnvater R4 grüßen, denn da passte auch noch viel mehr hinein, als man glaubte.