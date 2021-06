Plagiatsverdacht gegen Leiter sorgt für Aufregung in der Justizanstalt

In der Justizanstalt gibt es wieder viel Getuschel.

Der Plagiatsverdacht gegen den Leiter der Justizanstalt Innsbruck, Reinhard Potocnik, wiegt schwer. Der Plagiatsexperte Stefan Weber hat in seinem Gutachten im Auftrag eines österreichischen Rechtsanwalts bei einer ersten Überprüfung von Potocniks Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 „gravierende Textplagiate“ entdeckt. Das Justizministerium bestätigte gegenüber der TT, dass es darüber von Potocnik selbst informiert worden sei. Die Universität Graz und das Justizministerium kündigten entsprechende Prüfungen des Plagiatsgutachtens an.

Ein Kritikpunkt Webers lautet, dass Potocnik am Beginn seiner Diplomarbeit einfach von Broschüren abgeschrieben habe. 2010 wurde er zum Leiter der Justizanstalt Innsbruck ernannt, fünf Jahre zuvor hatte er im zweiten Bildungsweg Jus studiert. Das Vorwort und die ersten beiden Seiten des zweiten Kapitels seien fast zur Gänze aus dem Skript „Strafvollzug in Österreich“, verfasst im Juli 2003, entnommen worden, das beweist auch ein von Weber angestellter Textvergleich. Schwer wiegen auch die Schlussbemerkungen. Denn diese stammen wiederum aus dem Editorial der Österreichischen Richterzeitung aus dem Jahr 2001. „Die Richterzeitung ist weder im Fließtext noch in einer Fußnote noch im Literaturverzeichnis der Diplomarbeit aufgeführt“, kritisiert Weber. Er empfiehlt eine umfassende Begutachtung der Diplomarbeit.