NX-Generation: Interne Revolution bei Lexus

Tokio – Von Anfang an polarisierte der NX, schon als Konzeptfahrzeug, erst recht als Serienausführung: Mit seiner delikaten, expressionistischen Formensprache lenkte er die Blicke auf sich, ebenso gab es kritische Stimmen, die ein Übermaß an Kanten, Sicken und Klüften festhielten, einen Überehrgeiz mokierten. Das zuständige Management und das verantwortliche Designteam konnten sich dennoch bald bestätigt fühlen. Der NX fand Kunden, in Europa bisher rund 170.000, das Design schwappte über auf andere Baureihen der Edelmarke von Toyota.