Deutschlands Grüne vor dem Parteitag auf Gratwanderung

Berlin – Die mediale Überschwänglichkeit, die Annalena Baerbocks Kanzlerkandidatur anfangs begleitet hat, ist Vorwürfen gegen ihre Person gewichen. Ungenauigkeiten bzw. Behübschungen in ihrem Lebenslauf – es ging um Details bei Hochschullehrgängen – und ihre Nachmeldung von Nebeneinkünften haben ihren Gegnern Angriffspunkte geboten. Bei der KanzlerInnenfrage liegt sie in Umfragen statt an erster nur noch an dritter Stelle, hinter Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD).