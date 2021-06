Wirecard-Klagen wandern von Innsbruck nach Wien

Das LG Innsbruck erachtet für Anleger-Klagen gegen Ex-Wirecard-Chef Markus Braun österreichische Gerichte als zuständig. © AFP

Von Max Strozzi

Innsbruck – Anleger, die im Skandal um den pleitegegangenen Wirecard-Konzern geprellt wurden, werden ihre Ansprüche womöglich beim Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien geltend machen können. Auch das Landesgericht Innsbruck galt als möglicher Prozess-Schauplatz, weil der in Münchner U-Haft sitzende Ex-Wirecard-Chef Markus Braun seinen Hauptwohnsitz an der Adresse seiner Villa in Kitzbühel gemeldet hat – die TT berichtete.

Das LG Innsbruck hat nun im Rahmen zweier Klagen die internationale Zuständigkeit österreichischer Gerichte für Ansprüche gegen Braun (eventuell auch gegen Wirtschaftsprüfer EY) zwar bestätigt. Zuständig wird im Fall aber nicht Innsbruck sein, sondern das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien. Und zwar deshalb, weil Braun hauptsächlich in München und Wien lebte, wo seine Frau wohnt. Daher ergab sich Wien als Wohnsitz.

Die Villa in Kitzbühel dagegen wurde – zumindest seit 2018 – nur sporadisch zu Freizeitzwecken genutzt, was gestern auch Brauns Ehefrau als Zeugin bestätigte. Was aus Tiroler Sicht auch deshalb interessant ist, weil die Villa, die Braun im Jahr 2013 für netto 11,7 Mio. Euro kaufte, gar nicht als Freizeitwohnsitz genehmigt ist. Laut Brauns Anwälten und Brauns Ehefrau hat Markus Braun im Jahr 2018 seinen österreichischen Wohnsitz von Kitzbühel nach Wien verlegt und vergessen, den Hauptwohnsitz in Kitzbühel abzumelden.

Über die Frage der österreichischen Gerichtszuständigkeit gibt es seitens des LG Innsbruck in einem Fall (Klägeranwalt Taudes) bereits einen nicht rechtskräftigen Beschluss – das LG Innsbruck überwies das Verfahren an das LG für Zivilrechtssachen Wien. In einem zweiten Fall (Klägeranwalt Poduschek) deutete der Richter ebenfalls an, die Zuständigkeit österreichischer Gerichte zu bestätigen und die Causa an Wien abzutreten.