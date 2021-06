17-jährige Motorradfahrerin stürzte in Thiersee und verletzte sich

Thiersee – Eine 17-Jährige musste am Freitagabend nach einem Sturz mit dem Motorrad ins Krankenhaus Kufstein gebracht werden. Laut Polizei war die Jugendliche aus Kundl kurz vor 22 Uhr auf der L37 von Landl in Richtung Thiersee untwerwegs, als sie in einer scharfen Rechtskurve hinfiel. Wie es zu dem Sturz kam und wie schwer das Mädchen verletzt wurde, war zunächst unklar. (TT.com)