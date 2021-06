Schiff von Ärzte ohne Grenzen rettete 200 Flüchtlinge im Mittelmeer

Rom – Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF), die seit Mai mit dem eigenen Schiff „Geo Barents“ Menschen in Not rettet, hat am Samstag 54 Migranten in Sicherheit gebracht. Dabei handelte es sich um die vierte Rettungsaktion in drei Tagen vor der libyschen Küste, teilte die Hilfsorganisation am Samstag mit.