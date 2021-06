Tiroler Stahlbildhauer Markus Strieder: Zur Form gewordene Energie

Wörgl, Kramsach – Dass der Tiroler Stahlbildhauer Markus Strieder in seiner Heimat praktisch nicht präsent ist, ist eine Schande. Ist seine künstlerische Handschrift doch einzigartig, egal, ob er ganz kleine Kreisel oder tonnenschwere Skulpturen aus glühendem Eisen schmiedet bzw. walzt. Umso erfreulicher ist es, dass Günther Moschig und Alois Schild den seit vielen Jahren in der Nähe von Lyon lebenden Künstler zu einer Werkschau in den Wörgler Polylog bzw. Kramsacher Troadkastn eingeladen haben.