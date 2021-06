Mutmaßliches Raubopfer gestand, Überfall in Kaltenbach erfunden zu haben

Kaltenbach – Nach umfangreichen Ermittlungen gestand ein 21-Jähriger, einen Raubüberfall am Samstagabend in Kaltenbach erfunden zu haben. Laut seinen Angaben sei er von einem anderen Pkw-Lenker an den Straßenrand gedrängt und zum Anhalten gezwungen worden. Anschließend hätten zwei vermummte Männer die Fahrertür aufgerissen und Bargeld sowie seine Bankomatkarte gefordert. Zudem soll einer der beiden Männer eine etwa 50 Zentimeter lange Eisenstange bei sich gehabt haben.