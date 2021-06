Eingegroovt zwischen Genres: „Sharktank“ veröffentlichte erstes Album

Innsbruck – Marco Kleebauer hat bei etlichen heimischen Musikprojekten seine Finger im Spiel: Er ist ein Leyya-Teil, Oehl- und Bilderbuch-Produzent, (ton-)tüftelt bei Naked Cameo und wirft zwischendrein eigene Solo-Musik auf den Markt. Seit fast genau einem Jahr ist der umtriebige Oberösterreicher außerdem ein Teil von Sharktank – und hat damit seither gemeinsam mit Gitarristin und Sängerin Katrin Paucz und dem Rapper Mile wunderbar flockige Pop-Musik veröffentlicht. Gestern hat das Trio „Get It Done“, das erste Album, veröffentlicht.

Sauber, gar perfekt ist bei „Get It Done“ allerdings Fehlanzeige, ebenso wie Alltagsroutine – und das obwohl so mancher Song innerhalb eines Tages entsteht. „Should Have Called“ etwa wurde komplett live aufgenommen, ein Räusperer, knarzende Gitarrensaiten oder die einkommende Handy-Nachricht machen erst den besonderen Charakter dieser Ballade aus.