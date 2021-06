Experte Ostermann zur Covid-Forschung: „Wir haben sehr viel dazugelernt“

Innsbruck – Im Zuge der Pandemiebekämpfung sind einige Forscher plötzlich berühmt geworden. Überhaupt sind Wissenschafter verstärkt in den Fokus von Politik und Öffentlichkeit gerückt. Gleichzeitig gab es eine Spaltung in der Bevölkerung, weil es teils widersprüchliche Aussagen gegeben hat. Warum ein breiter Diskurs in der Wissenschaft wichtig ist und was man beim Covid-19-Thema die nächsten Monate im Auge behalten sollte, erklärt Herwig Ostermann im TT-Interview: