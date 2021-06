So ein Marsch macht müde: Die Fotos der Woche aus China

Keine Sorge, die Elefanten auf diesem Foto sind nicht – wie viele ihrer Artgenossen in den vergangenen Monaten in Afrika – an einem mysteriösen Bakterium gestorben. Sie schlafen wirklich nur. Und bei genauerem Hinsehen könnte man fast ein Lächeln auf den Gesichtern der Tiere erahnen. So nach dem Motto: Hey, ihr Menschen, es macht uns richtig Spaß, wie wir euch an der Nase herumführen. Das macht diese Herde tatsächlich und damit sorgt sie inzwischen für weltweites Aufsehen.