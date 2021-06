Finale in Roland Garros: Nadals verwaister Thron wartet auf einen Großen

© Wu Gang via www.imago-images.de

Paris –Es wird ein ungewohntes Bild sein, das sich den Zuschauern an diesem Sonntag im Stade Roland Garros bietet. Es ist Finaltag bei den French Open, doch einer, der eigentlich immer da ist, wird fehlen. Rafael Nadal, 13-maliger Champion im Bois de Boulogne, König des Sandplatzes, Sieger von 105 Spielen beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison, ist dieses Mal nicht dabei. Der mallorquinische Matador verlor am späten Freitagabend in einem hochklassigen Match gegen den Serben Novak Djokovic und verpasste es damit auch, Roger Federer als Spieler mit den meisten Grand-Slam-Titeln abzulösen.