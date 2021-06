Radfahrer (25) in Fritzens nach Kollision mit Heukreisler verletzt

Fritzens – Am Sonntagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, passierte in Fritzens ein Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger war mit seinem Fahrrad von Gnadenwald in Richtung Fritzens unterwegs, als gleichzeitig eine Zugmaschine samt Heukreisler auf der anderen Straßenseite bergaufwärts fuhr. Als der 62-jährige Zugmaschinenlenker zwei Fahrradfahrer überholen wollte, geriet dieser weit auf die andere Fahrbahn.