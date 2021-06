Land Tirol möchte Verträge mit bis zu fünf Laboren zur PCR-Test-Auswertung

Innsbruck, Berlin – Ab übernächster Woche beginnen im Wochentakt die Sommerferien in Deutschland, in Bayern allerdings erst Ende Juli. Dementsprechend wichtig war es, dass Tirol im wichtigster Gästemarkt als Risikogebiet gestrichen wurde. Wer aus diesen Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss seit gestern keinerlei Einreisebeschränkungen mehr beachten. Nur Flugpassagiere müssen noch einen negativen Test vorweisen.

Nach außen war das Verhältnis mit Deutschland in den vergangenen Monaten ziemlich angespannt, wegen der südafrikanischen Coronavirus-Mutante verhängte Deutschland Mitte Februar sogar einen faktischen Einreisestopp. Trotzdem: Im Hintergrund bemühte sich der österreichische Botschafter in Berlin, Peter Huber, stets um einen guten Informationsaustausch mit den deutschen Behörden – in enger Abstimmung mit LH Günther Platter (VP). Dass Huber gebürtiger Tiroler ist, machte die Sache einfacher.