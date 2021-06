Staatsbürgerschaftsreform: ÖVP schießt scharf gegen „Links-Parteien“

Wien – Die SPÖ will dem Grundsatz „Integration vor Zuzug“ folgend die im europäischen Vergleich strengen Einbürgerungsregeln erleichtern. Zusammengefasst sollen nach diesem Vorschlag Erwachsene künftig nach sechs Jahren (bislang zumeist nach zehn Jahren) einen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft erhalten. Voraussetzungen dafür müssen aber sein: Unbescholtenheit, Deutschkenntnisse und das Absolvieren eines Staatsbürgerschaftslehrgangs. Dem Staatsbürgerschaftsrecht will die SPÖ auch ein Element des „Geburtsortsprinzips“ hinzufügen. Das heißt: Ein in Österreich geborenes Kind soll bei Geburt die Staatsbürgerschaft bekommen, wenn zumindest ein Elternteil bereits fünf Jahre legal im Bundesgebiet lebt.

Kaum wurde der Vorschlag präsentiert, erklärten ÖVP und FPÖ ihr striktes Nein. Am Sonntag rückte nun ÖVP-Klubobmann August Wöginger aus, da er einen weiteren Sinn in dem Vorschlag erkennen will. Weil sich zuvor auch der Koalitionspartner der ÖVP, also die Grünen, für eine derartige Erleichterung aussprach, mutmaßt Wöginger nach der nächsten Wahl eine neue Koalition. Die Grünen haben bei ihrem Bundeskongress am Sonntag auch einen Antrag zur Erleichterung der Staatsbürgerschaft mit großer Mehrheit abgesegnet.