Traumtor von der Mittellinie: Tschechien feierte 2:0-Erfolg über Schottland

Die Tschechen setzten sich in der Gruppe D an den zum Auftakt ebenfalls siegreich gebliebenen Engländern vorbei vorerst an die Spitze. Auf sie wartet nun am Freitag das Duell mit den zum Auftakt unterlegenen Kroaten. Schottland erwartet im Londoner Wembley dann das "Battle of Britain" gegen England.