Paragleiter prallte im Zillertal gegen Hang und verletzte sich am Rücken

Innsbruck – In die Klinik Innsbruck musste am Montag ein 38-jähriger Paragleiter geflogen werden, der im Zillertal verunglückt war. Laut Polizei startete der Mann kurz nach 13 Uhr auf dem Südoststartplatz Penken in Finkenberg vom Hang weg und versuchte, einen Kreis zu fliegen.