EU-Wegekostenrichtlinie: Die Eurovignette steht am Scheideweg

Deren Reform zieht sich bereits über Jahre, 2023 sollte sie in überarbeiteter Form in Kraft treten. Die Fronten zwischen Kommission, Parlament und Rat sind verhärtet. Insbesondere, nachdem die Verkehrsminister Ende 2019 und unter deutscher Ratspräsidentschaft dem einstigen Entwurf der Kommission bzw. des Parlaments großteils die Zähne gezogen hatten, die TT berichtete. Mit der Initiierung eines so genannten „Trilogs“ wird nun seit Jahresbeginn an einem Kompromisspapier gewerkelt. Bis dato freilich ohne nennenswerte Erfolge.