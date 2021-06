TUI startet mit sechs Urlaubsflügen ab Flughafen Innsbruck

Innsbruck – Der Flughafen Innsbruck erwacht langsam wieder aus dem erzwungenen „Tiefschlaf“. Der Startschuss für das diesjährige Flugprogramm für Sommer 2021 fiel am 4. Juni mit dem ersten Flug nach Kreta. Am Montag kündigte Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich, für den Sommer sechs Flüge pro Woche auf die griechischen Inseln Kreta, Rhodos, Kos, nach Mallorca und erstmals auch nach Kalabrien an. Schon die ersten Flüge nach Kreta seien binnen weniger Tage ausgebucht gewesen. „Gleich nachdem die Reisebeschränkungen gelockert wurden, sind die Buchungen stark gestiegen“, berichtet der TUI-Geschäftsführer.

Nach wie vor sehr beliebt seien bei den Tirolern Destinationen rund um das Mittelmeer, wie die Anfragen zeigen würden. Die großen Inseln Kreta, Rhodos und Kos würden in der Beliebtheit dabei weit vorne liegen und das umfangreichste Angebot bieten. Insbesondere von Familien würden die großen griechischen Inseln nachgefragt. So gehe es zweimal pro Woche direkt ab Innsbruck nach Kreta sowie einmal wöchentlich nach Kos und nach Rhodos. Neben Griechenland erwartet TUI aber auch für Spanien und Italien eine gute Nachfrage.

Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta betonte in einer Aussendung am Montag die Vorteile eines Regionalflughafens. „Passagiere, die eine Flugreise ab Innsbruck buchen, genießen besonders die kurzen Wege und Wartezeiten“, sagte Pernetta. Ein entspannter Start in den Urlaub, aber auch ein länger andauerndes Urlaubsgefühl besonders beim Nach-Hause-Kommen seien damit garantiert. Auch Math unterstrich, dass eine kurze und direkte Anreise für die Kunden heuer besonders wichtig sei. Und naturgemäß seien dabei die Themen Sicherheit und Flexibilität entscheidend. „Darum ist auch die umfassende Beratung wieder wichtiger geworden“, meint Math. Zusätzlich zu den 13 eigenen Reisebüros in Tirol sei das TUI-Programm daher auch bei 48 Reisebüropartnern buchbar. (TT)