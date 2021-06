„Weg vom Computer": Sport-aktiv-Wochen auch für sportlich nicht aktive Kinder

Kinder und Jugendlichen sollen in den „Summer Camps" Spaß an der Bewegung kennen lernen.

Innsbruck – „Mir liegen Kinder und Jugendliche am Herzen, die nicht die Möglichkeit haben regelmäßig Sport auszuüben", erklärt Katja Hirner, ihre Intention hinter den „Summer Camps". In den Sommerferien haben junge Leute im Alter zwischen 6 und 15 Jahren die Möglichkeit, Freude an der Bewegung kennen zu lernen zu und ihre Talente zu entdecken. „Die Kinder sollen weg vom Computer und die Eltern entlastet werden", sagt Hirner.

Die Camps verstehen sich als Sport-aktiv-Wochen und finden an vier Terminen jeweils eine Woche lang (von 9 bis 16 Uhr) statt. „Wir fahren jeden Tag an einen anderen Badeplatz in Tirol. Die Kinder bekommen die Möglichkeit, verschiedene Sportarten am und im Wasser auszuprobieren", so Hirner. An- und Abreise werden vom „Summer Camps"-Team organisiert. Treffpunkt ist beim Sillpark. (TT.com)