Karottengrün, Vanille und viel Liebe: Die Tricks der Küchenprofis

Innsbruck – Karottengrün nicht wegwerfen, sondern verkochen, Zimt in Tomatensauce tauchen und Grießnockerl fünf Minuten ruhen lassen: Je mehr Zeit man in der Küche verbringt, desto raffinierter werden die kulinarischen Tipps. Der deutsche TV-Koch Alfons Schuhbeck aromatisiert Nudeln, Knödel oder Salzkartoffeln etwa bereits beim Garen, indem er einige Chilischoten und ein Lorbeerblatt in das kräftig gesalzene Kochwasser legt.