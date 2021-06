Verdächtiges Fahrrad in Hall: Polizei bittet um Hinweise

Am Wochenende wurde dieses Fahrrad vor einem Mehrparteienhaus gefunden.

Hall – Um zweckdienliche Hinweise zu einem auffälligen Fahrrad in Hall bittet aktuell die Polizei. Demnach wurde das Fahrrad vergangenen Sonntag vor einem Mehrparteienhaus in der Zottstraße gefunden. Es bestehe der Verdacht, dass es mit einem Diebstahl hochwertiger Fahrräder im Bereich des Hauses in Zusammenhang stehe, heißt es. Hinweise bitte unter folgender Nummer: 059133/7110. (TT.com)