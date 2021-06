Motorradfahrverbot hält auch vor Verwaltungsgericht

Zwei Schilder, die so manchem Motorradfahrer so gar nicht schmecken. Doch das Fahrverbot für laute Bikes hat Bestand.

Innsbruck – Zuerst ein- und dann ausgebremst. So oder so ähnlich müssen sich begeisterte Motorradfahrer fühlen. Die Anrainer fühlen anders: Sie atmen auf. Vergeblich waren Biker zunächst auf europäischer Ebene gegen das 2020 – als Pilotversuch – erstmals aktivierte, sektorale Fahrverbot im Außerfern angerannt. Die Kommission sah Anfang des Jahres aber in der Regelung keinen Verstoß gegen EU-Recht. Dann setzte das Land mit einer – aus seiner Sicht erfolgreichen – Evaluierung den nächsten Schritt in Richtung Dauereinrichtung. Und nun das: Auch das Landesverwaltungsgericht sieht keinen Grund, an dem Fahrverbot zu rütteln.