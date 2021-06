Autoteilen liegt im Trend: Kössen Vorzeigebeispiel beim E-Carsharing

Kössen – Nicht nur das gesteigerte Umweltbewusstsein ändert die Mobilität, auch die verschiedenen neuen Möglichkeiten tragen dazu einen Teil bei. Seit einigen Jahren wird in Tirol ein Schwerpunkt auf das so genannte E-Carsharing gelegt. Das Konzept des „Autoteilens“ wird auch deshalb immer präsenter. Kein Wunder, liegen die Vorteile doch auf der Hand: E-Carsharing ermöglicht Nutzern, auf ein eigenes (Zweit-)Auto zu verzichten und damit Kosten zu sparen. Um Wartung und Pflege wird sich gekümmert und das gute Gewissen, einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten, gibt es obendrauf.

„Der Sharing-Gedanke ,benützen statt besitzen‘ ist Teil der neuen Grundhaltung eines zukunftsfähigen Mobilitätsverhaltens. Der Mix aus umweltfreundlichen Antrieben, gut ausgebautem öffentlichen Verkehr mit attraktiven Tarifen, sanfter Mobilität und alternativen Mobilitätslösungen, wie beispielsweise E-Carsharing-Angeboten, ist hierfür ein idealer Weg“, sagt Mobilitätslandesrätin LHStv. Ingrid Felipe. In Tirol gibt es derzeit an 54 Standorten fast 90 Fahrzeuge zu leihen. Allein 2020 sind 13 neue und 2021 wiederum drei zusätzliche Standorte in Tirol hinzugekommen, zwei davon in Kitzbühel.