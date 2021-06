Tiroler Rotes Kreuz: Ein Jahr, viele neue Aufgaben

Innsbruck – Bei seiner Generalversammlung hat das Tiroler Rote Kreuz eine positive Bilanz über das Jahr 2020 gezogen. „Wir haben gezeigt, dass wir keine Schönwetterorganisation sind, sondern auch lang andauernde Einsätze bravourös abarbeiten“, sagte Geschäftsführer Thomas Wegmayr am Montagabend. Die Situation und Anforderungen an die Retter hätten sich während der Pandemie oft gewandelt, was dank der Flexibilität der 635 Zivildiener, 939 hauptamtlichen und 6634 ehrenamtlichen Mitarbeiter jedoch gut bewältigt habe werden können.