Unsichtbares wird sichtbar

Die Ergebnisse sind im Rahmen des Projekt-Epilogs jetzt für alle Interessierten sicht- und hörbar. Dafür bespielt die Initiative seit gestern unterschiedliche Plätze in der Stadt. Heute etwa macht „invisible cities“ Halt in Hötting-West, am Kolpinghaus-Parkplatz (12–15 Uhr), sowie am Vorplatz zum Sillpark (16–19 Uhr). Für morgen stehen die Stationen Reichenau-Pauluskirche (12–15 Uhr) sowie der zentrale Marktplatz (16–19 Uhr) auf dem Plan.