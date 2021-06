Traktor und Auto stießen zusammen: 36-Jährige bei Unfall in Angerberg verletzt

Angerberg – In die Klinik Innsbruck musste am Mittwochvormittag eine 36-jährige Autofahrerin nach einem Unfall in Angerberg geflogen werden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 10.15 Uhr auf der Unterinntalstraße unterwegs und wollte einen Traktor samt Anhänger überholen. Dessen 72-jähriger Lenker bog jedoch zeitgleich nach links ab.