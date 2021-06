Zeugenaufruf nach Unfall auf der Haller Straße in Innsbruck

Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Haller Straße in Innsbruck ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Gegen 14.25 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker mit einem dunklen Pkw in Richtung Osten. Auf Höhe des Hauses Nr. 43 wollte der Lenker offenbar trotz Sperrlinie nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Er blinkte links und hielt verkehrsbedingt an.