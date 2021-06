Lenker wurde bewusstlos: Auto prallte in Jenbach gegen Betonwand

Jenbach – Ein 61-Jähriger hat am Mittwoch in Jenbach hinter dem Steuer das Bewusstsein verloren und ist dadurch schwer verunfallt. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 13.20 Uhr auf der Autobahnausfahrt in Richtung Kreisverkehr, als er aus noch unbekannter Ursache bewusstlos wurde und frontal gegen eine Betonschutzwand raste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug in den Kreisverkehr geschleudert und kam etwa 30 Meter weiter mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand.