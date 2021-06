Von der Krebs- zur Covid-Impfung: 5 Fragen an Forscher Guido Wollmann

1. Wie weit ist man in der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen in der Krebsforschung? Die drei bekannten mRNA-Impfstoffhersteller haben einen sehr starken Hintergrund in der Krebsimpfung. Ein Grund, weshalb die Corona-Impfstoffentwicklung so extrem schnell ging, liegt zum großen Teil daran, dass diese Vakzin-Technologien in der Krebstherapie schon weit fortgeschritten sind.