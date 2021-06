Märchenhaft versöhnliches Meisterkonzert in Innsbruck

Hohe Spielkunst zu vier Händen am Flügel. Katia (l.) und Marielle Labèque gastierten in Innsbruck.

Innsbruck – Endlich wieder ein Meisterkonzert in Innsbruck, das erst zweite und auch schon letzte in dieser Saison mit ihren klaffenden, beklagenswerten Corona-Lücken. Katia und Marielle Labèque, Ausnahmepianistinnen aus Frankreich, geben sich im Congress die Ehre.

Die beiden sind eine Bank, schon öfter haben sie das Tiroler Publikum in ihren Bann gezogen. So wird das Doppel-Gastspiel Dienstagabend (zwei Konzerte in Serie) erwartungsgemäß zur Lehrstunde in der hohen Kunst des Klavierspiels zu vier Händen. Das Geschwisterpaar musiziert wie eins, ganz ohne große Gesten oder Theatralik, mit Präzision und wachem Ohr für das Vis-à-Vis.