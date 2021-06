Schlitterer Gießen gewinnt seine Natürlichkeit zurück

Schlitters – Die Vögel zwitschern, eine kühle Brise weht einem vom Schlitterer Gießen um die Nase und BM Friedl Abendstein könnte nicht zufriedener sein. „Schau, da ist einer“, ruft der Dorfchef. Denn der Gießen wurde renaturiert und zieht zahlreiche Fische und andere Tierarten an. „Ich freue mich, dass wir einen Beitrag zum Erhalt unserer heimischen Gewässer und der lokalen Artenvielfalt leisten können“, sagt Abendstein.

Seit der Idee zur Renaturierung sind einige Jahre vergangen, doch in der Niedrigwasserperiode im Jänner war es so weit. Die Umsetzung erfolgte im Rahmen des EU-Interreg-Projektes „INNsieme“, das sich für den grenzübergreifenden Erhalt der Artenvielfalt am Inn und seinen Seitengewässern einsetzt. Für LHStv. Ingrid Felipe ist es ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der lokalen Fischpopulation im Zillertal. „Aber das Projekt ist nicht nur für die Fische toll, sondern soll auch zum Spazieren einladen und ist fürs Klima gut“, sagt Felipe.