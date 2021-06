Milser Gastro-Gruppe Wedl im Aufschwung, mehr Fertigprodukte

Mit dem Aufsperren der Gastronomie und Hotellerie gehe es wieder deutlich bergauf. „Seit Mai spüren wir einen ganz starken Aufschwung“, sagte Wedl, dessen Unternehmen einen Umsatzrückgang von 536,8 Mio. Euro (2019) auf 393 Mio. Euro verkraften musste. Aktuell verzeichne man in einigen Bundesländern bereits einen sehr starken Umsatzanstieg. „In Seengebieten in Kärnten und Oberösterreich verzeichnen wir Rekordumsätze. Auch in Tirol läuft es wieder gut. Allerdings hinken die Umsätze in den Städten wie Innsbruck, Salzburg und Wien noch hinterher. Der Stadthotellerie fehlen einfach noch die Gäste“, meint Wedl.

Die Corona-Zeit habe man für Umstrukturierungsmaßnahmen genutzt. So habe man unter anderem in Wien alle Anteile an der C&C Berger & Wedl GmbH übernommen, ebenso an der Kärntner Tiefkühlfirma Duschlbaur. Beide Standorte sollen künftig unter der Marke Wedl firmieren. Das Joint Venture mit Wörndle in Italien wird ebenso ausgebaut. Dafür wurden rund 17 Mio. Euro in ein neues Auslieferungslager in Brescia investiert. Zudem wird aktuell der C&C-Wedl-Standort in Saalfelden für rund 14 Mio. Euro neu errichtet.