Castañeda auf „Revolutscher-Tour“: Edelblödsinn trifft den Nerv der Zeit

Grins – „In Hinterschlapfing beginnen sich die Uhren anders zu drehen.“ Mit diesem Hinweis entführt Gabriel Castañeda, nachdem er in die Rolle des Dorfbürgermeisters und „Möchtegern-Revoluzzers“ geschlüpft ist, das Publikum zum Ort des Geschehens. „Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich danke sagen, den Blaulicht- und auch den Rotlichtorganisationen. Ohne sie wäre die Durchführung der Veranstaltung gar nicht möglich gewesen.“

„Revolutscher“ ist das dritte Soloprogamm, mit dem der Kabarettist, Drehbuchautor und Moderator aus Grins derzeit bis Ende November in Tirol und Vorarlberg unterwegs ist. Nach der Premiere kürzlich in Roppen begeisterte der 42-jährige Kulturmacher zuletzt im ausverkauften Nassereither Gemeindesaal. Eigentlich war der Start von „Revolutscher“ vorigen Herbst im ebenfalls ausgebuchten Imster Glenthof geplant. Dann kam Corona dazwischen. „Jetzt haben wir alle Kulturentzug. Daher ist das für uns heute ein sehr erfreulicher Abend“, resümierte Kulturarbeiterin Isolde Kranebitter in Nassereith.