Im Nachtzug zur Europameisterschaft: Zwischen Arnie-Ärger und Dosenbier

Amsterdam – „Back in the Summer of 69.“ Wir leben zwar im pandemiegeplagten Jahr 2021, trotzdem war es der Klang des 36 Jahre alten Hits von Bryan Adams, der am Dienstagabend den Weg zur Europameisterschaft einläutete. Der NJ 420, der tägliche Nachtzug von Innsbruck nach Amsterdam, ist gut besetzt, was natürlich in erster Linie daran liegt, dass Österreichs Fußball-Nationalteam heute (21 Uhr/live TT.com-Ticker) auf die Niederlande trifft. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.