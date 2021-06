Unterschrift bei Parma Calcio: Für Buffon schließt sich der Kreis

Der italienische Erstligist AC Fiorentina hat sich nach nur wenigen Wochen von Trainer Gennaro Gattuso getrennt. Die Fiorentina und Gattuso hätten einvernehmlich entschieden, die Vereinbarungen nicht weiter zu verfolgen und die kommende Saison nicht gemeinsam zu beginnen, teilte der Verein am Donnerstag in Florenz mit. Der Club arbeite daran, eine Trainer-Entscheidung zu finden, so dass Fiorentina wieder auf die Ergebnisse zusteuerten, die sie verdienten, hieß es.