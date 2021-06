23-Jähriger nach Sturz in die Donau in Linz tot im Wasser gefunden

Linz – Ein 23-Jähriger, der vergangenen Freitagabend in Linz bei der Unteren Donaulände in die Donau gestürzt und nicht wieder aufgetaucht war, ist Donnerstagvormittag tot im Wasser treibend in Höhe der Autobahnbrücke entdeckt worden. Rettungskräfte zogen ihn an Land, berichtete die Polizei. Der Mann war bei der Ernst-Koref-Promenade auf einen schmalen betonierten Steg gesprungen, verlor dabei das Gleichgewicht, fiel ins Wasser und ging unter. (APA)