Audi entwickelt in fünf Jahren keine neuen Diesel und Benziner mehr

Ingolstadt – Audi will in fünf Jahren die letzte Premiere für ein neues Automodell mit Verbrennermotor feiern. Der Bau des letzten neuen Verbrennermodells werde Mitte des Jahrzehnts anlaufen, sagte ein Sprecher am Freitag in Ingolstadt. Zuvor hatten die Süddeutsche Zeitung und die Automobilwoche darüber berichtet.