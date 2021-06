Dramatische Rettung in Imst: Kleinkind aus Gurglbach geborgen und reanimiert

Imst – Zu einem dramatischen Rettungseinsatz kam es am Donnerstagabend in Imst. Eine 39-Jährige spazierte mit ihren beiden Söhnen und ihren zwei Hunden entlang des Gurglbaches. Im Kinderwagen befand sich ein 14 Monate altes Kind, neben der Mutter lief ein Zweijähriger. In einem unbemerkten Moment rollte der Kinderwagen plötzlich über eine Böschung unmittelbar vor einer Schleusenanlage in den Gurglbach. Die 39-Jährige übergab ihren zweijährigen Sohn und die beiden Hunde einer Passantin und sprang in den Bach.